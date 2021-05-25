Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы преуспеть в любом деле, нужно вложить в нее душу и сердце. Не деньги, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция", - цитируют Поплавского организаторы премии.

Награду Высшего академического совета общенациональной премии "Человек года" Михаилу Поплавскому вручил легендарный поэт-песенник, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

"Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы", - отметил Михаил Поплавский во время церемонии вручения премии.