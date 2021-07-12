Михаил Поплавский раскрыл размер своей пенсии: многие позавидуют

Ректор Киевского университета культуры и певец Михаил Поплавский рассказал, какую пенсию он получает. Он сообщил, что ее размер составляет 16-17 тысяч гривен.

Об этом поющий ректор поведал в программе "Светская жизнь" Кате Осадчей.

Отметим, что 71-летний Поплавский получает пенсию от государства, а недавно он сообщил о завершеннии карьеры в шоу-бизнесе и том, что уходит на пенсию.

"Я даже не знаю, я думаю, что я как народный депутат получаю 16-17 тысяч гривен", - сказал Поплавский.

По его словам, этими выплатами распоряжаются его помощники.

Поплавский поведал, что вскоре собирается заняться только развитием своего бизнеса и рыбалкой.

"Нужно пожалеть себя", - заявил он.

Для справки

Михаил Михайлович Поплавский — украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств в 1993—2015 годах, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов.