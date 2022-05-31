ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Михаил Поплавский подарил дорогое оборудование для Института сердца

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 21:43
Михаил Поплавский подарил дорогое оборудование для Института сердца Фото: Михаил Поплавский подарил дорогое оборудование для Института сердца (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Михаил Поплавский посетил Национальный институт сердца и подарил 8 мониторов пациента еPM15 производства Mindray для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами. Здесь также спасают наших защитников, получивших ранения на передовой.

Об этом сообщается на странице Института сердца в Facebook.

"Выражаем нашу благодарность Михаилу Поплавскому за гуманитарную помощь в виде 8 кардиомониторов Mindray EPM-15 с центральной станцией для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами и раненых в результате военной агрессии россии против Украины", - отмечено в посте на странице Института.

Директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров отметил, что восемь реанимационных кардиомониторов уже установлены вместе с центральной станцией в отделении острого коронарного синдрома и инфаркта.

"С их помощью мы спасаем жизнь наших пациентов. Это дорогой подарок в наше время, мы это очень ценим", - добавил Тодуров.

Также Тодуров в благодарственном письме Михаилу Поплавскому отметил, что в это сверхсложное для Украины время такая поддержка является очень важной учреждению, как объекту критической инфраструктуры, которая продолжает оказывать медицинскую помощь в условиях военного положения, в том числе и пострадавшим в результате вооруженной агрессии россии против Украины для организации предоставления услуг в сфере здравоохранения, которые крайне необходимы в настоящее время.

"В это сверхсложное для Украины время, когда десятки тысяч жителей подверглись смертоносным бомбардировкам со стороны россии и пострадали, разрушена инфраструктура городов страны, культурные и исторические памятники уничтожены, повреждены и разрушены учреждения здравоохранения - поддержка и помощь для украинцев очень важна и необходима. Оказывая помощь, вы даруете не просто материальные ценности, а даете надежду, что вместе мы преодолеем какие-либо невзгоды. Мы благодарим вас за помощь и поддержку, за то, что оказались рядом в нужный момент", - говорится в официальном письме.

Ректор уверен, что в условиях войны общество должно быть единым как никогда и вместе бороться на всех фронтах - политическом, военном, медицинском, образовательном, культурном и других.

Многие сотрудники, преподаватели и студенты вуза с первых дней войны записались в ряды терробороны, вступили в ВСУ. Университет культуры перечислил для армии миллион гривен. Поплавский от себя лично передал ВСУ - автомобили, тепловизоры, цифровые радиостанции Motorola и т.д.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Поплавский Гуманитарная помощь
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)