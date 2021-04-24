Михаил Поплавский отметил 28-летие ректорства в университете культуры.

"28 годовщина ректорства в Университете культуры! Мой второй дом, моя большая университетская семья. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив! Люблю вас, дальше будет", - написал Михаил Поплавский.

Как известно, 21 апреля 1993 года самым молодым ректором КДИК стал его выпускник, доктор педагогических наук, профессор Михаил Поплавский.

По словам основательницы и генерального директора BRANDING & CONSULTING VVV Вилены Вороновой, Киевский национальный университет культуры и искусств КНУКиИ во время ректорства Поплавского стал настоящим брендом в сфере образования - сильным и капитализированным.

"Со студенческой скамьи и до сих пор он (Михаил Поплавский, - ред.) ломал и ломает стереотипы и элиминирует клише. Новая парадигма в деле, которым занимается, - вот его цель и задача ... Примите искреннее почитание и признание за все таланты, крупнейший среди которых - талант человечности. Я желаю Вам долгойвдохновенной жизни. Работайте и в дальнейшем в безудержном прогрессе, чтобы не было остановки ни Вашим летам, ни Вашей деятельности. Пусть будут упругими паруса новых замыслов и мечтаний. Казацкого Вам здоровья, долголетия и юношеского задора ибо все только начинается ", - написала Воронова.

Напомним, недавно о Михаиле Поплавском сняли документальный фильм "Ректор: Новые времена".



Михаил Поплавский - доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер-владелец ТМ "Украинская песня года", исполнитель и популяризатор украинских песен.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III степени, 2001 - II степени, 2007 - I степени), неоднократный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд признан "Ректором года".