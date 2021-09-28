Михаил Поплавский: Факультет TikTok ломает стереотипы

По его словам, занятия проводят ведущие практики-маркетологи, топ-менеджерп компаний, успешные тиктокеры, креативщики, режиссеры, хореографы, лидеры рынка медиакоммуникаций.

Вместе с Михаилом Поплавским очередное занятие провели: украинский тиктокер, блоггер с миллионной аудиторией (1,6 млн. подписчиков в ТикТок) Влад Ледбой, основатель первого украинского ТикТок дома Top Team House Кирилл Кудрявцев и звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан.

По словам спикеров, чтобы cтать лучшими, нужно просто быть первыми. И это мнение разделяет Михаил Поплавский, который ломает стереотипы и задает тренды в современном образовании и шоу-бизнесе.

"Сегодня началась интеллектуально-информационная революция. Идет "Битва мозгов"! Наступила эпоха, в которой все решают талант и время. Бизнес нуждается в талантливых тиктокерах. ТикТок-бизнес ставит лидерство и управление в центр внимания. Нужно действовать быстро и решительно. ТикТок требует инновационной и организационной структуры. Это умение организовать непрерывный поток творческих идей с эффективными коммуникациями.

Факультет ТикТок – место креативных идей и технологий! Молодежь со здоровыми творческими амбициями может реализовать себя по максимуму! Идеология ТикТок – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности. ТикТок – это эмоциональный бизнес!" – отметил Михаил Поплавский и добавил, что любое дело должно идти от сердца и души.

Стоит отметить, что Поплавский открыл для себя социальные сети не так давно и за короткое время стал лидером, который задает тренды. Уже сейчас у него в Instargam почти 5 млн подписчиков, а в ТикТок около 500 тысяч и 5 млн лайков.

Ранее на факультете ТикТок своим опытом со студентами поделились: звездный хореограф, преподаватель Университета культуры Илона Гвоздева, студентка Университета культуры, украинская певица, актриса, блоггер и тиктокер-миллионник Анна Тринчер (1,8 млн подписчиков TikTok) актриса, блоггер, звездная выпускница Университета культуры Ирина Кудашова (1,4 млн подписчиков TikTok) и другие.

Сама новость об открытии первого в Украине и мире трендового факультета вызвала масштабный резонанс.