Не міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиною

У Львові в лікарні Святого Миколая польський дитячий пластичний хірург Адам Мол видалив 8-річному Миколі з Закарпаття пухлину.

Про це повідомляють на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Зазначається, що пухлина могла збільшитись до розмірів яйця і та заважала дитині розплющувати ліве око.

Лікарі кажуть, що у хлопчика - гемангіома верхньої повіки. Зокрема, це доброякісна судинна пухлина, яка з’явилася у Миколи, коли йому було три роки. Небезпечне новоутворення продовжувало розростатися та закривало повіку і з часом дитина не змогла б розплющити око взагалі.

Складність такого втручання полягала в тому, аби не пошкодити повіку та надати їй естетичного вигляду.

Лікарі спершу хлопчику видалили саму пухлину, а вже потім провели блефаропластику, тобто склали повіку фізіологічним чином. Вже наступного дня після втручання Микола вільно розплющував око та через кілька днів вже поїхав додому.

У Львові медики прооперували 8-річного хлопчика, що мав пухлину верхньої повіки (facebook.com/1tmolviv)

Адам Мол - дитячий пластичний хірург, який працює у Ягеллонському університеті, а також у найбільших клініках міст Катовіце та Вроцлава. Від початку повномасштабної війни він уже тричі приїжджав у Львів та ділився досвідом з медиками в галузі пластичної хірургії.

За цей час він проконсультував та прооперував уже близько 50 пацієнтів.

Зазначається, що в межах останнього візиту найменшій дитині, яку проконсультував Адам, було лише три дні. А прооперованій - 3 місяці.

У Львові медики прооперували 8-річного хлопчика, що мав пухлину верхньої повіки (facebook.com/1tmolviv)