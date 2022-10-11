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Не міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиною

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Львів, Вівторок 11 жовтня 2022 13:53
Не міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиною Польський хірург у Львові прооперував хлопчика з пухлиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в лікарні Святого Миколая польський дитячий пластичний хірург Адам Мол видалив 8-річному Миколі з Закарпаття пухлину.

Про це повідомляють на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Зазначається, що пухлина могла збільшитись до розмірів яйця і та заважала дитині розплющувати ліве око.

Лікарі кажуть, що у хлопчика - гемангіома верхньої повіки. Зокрема, це доброякісна судинна пухлина, яка з’явилася у Миколи, коли йому було три роки. Небезпечне новоутворення продовжувало розростатися та закривало повіку і з часом дитина не змогла б розплющити око взагалі.

Складність такого втручання полягала в тому, аби не пошкодити повіку та надати їй естетичного вигляду.

Лікарі спершу хлопчику видалили саму пухлину, а вже потім провели блефаропластику, тобто склали повіку фізіологічним чином. Вже наступного дня після втручання Микола вільно розплющував око та через кілька днів вже поїхав додому.

Не міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиноюУ Львові медики прооперували 8-річного хлопчика, що мав пухлину верхньої повіки (facebook.com/1tmolviv)

Адам Мол - дитячий пластичний хірург, який працює у Ягеллонському університеті, а також у найбільших клініках міст Катовіце та Вроцлава. Від початку повномасштабної війни він уже тричі приїжджав у Львів та ділився досвідом з медиками в галузі пластичної хірургії.

За цей час він проконсультував та прооперував уже близько 50 пацієнтів.

Зазначається, що в межах останнього візиту найменшій дитині, яку проконсультував Адам, було лише три дні. А прооперованій - 3 місяці.

Не міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиноюНе міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиноюНе міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиноюНе міг розплющити око: у Львові польський хірург прооперував 8-річного хлопчика з пухлиною

У Львові медики прооперували 8-річного хлопчика, що мав пухлину верхньої повіки (facebook.com/1tmolviv)

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