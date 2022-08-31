Львовские врачи прооперировали сердце 2-летнего Захарчика довольно редким способом (видео)

Во Львове кардиохирурги провели двухлетнему пациенту успешную операцию на сердце неклассическим способом, применив боковую торакотомию для того, чтобы маленький Захар из Новой Каховки смог быстрее восстановиться после вмешательства.

"Пока за его дом в Херсонской области продолжаются бои, врачи во Львове чинят сердце 2-летнего Захарчика. И делают они это довольно редким способом - оперируют через маленький разрез между ребрами", - говорится в публикации.

Семья мальчика до этого месяца жила под российской оккупацией, после чего мама Захара со старшим братиком и сестричкой 1 июля наконец смогла выехать из родного города на свободную территорию. Во Львов для операции они приехали уже из Киева.

Мальчику был поставлен диагноз частичная атриовентикулярная коммуникация, когда малышу едва исполнился месяц.

"Простыми словами это отверстие в перепонке между камерами сердца и неправильно развитый митральный клапан. Кровь циркулирует неправильно, перегружая легкие. В раннем возрасте порок ребенка не беспокоит, но, если его не устранить, всерьез грозит сердечной недостаточностью", - объяснили медики.

По словам заведующего отделением детской кардиохирургии больниці Святого Николая во Львове Александра Ячника, чтобы ребенок быстрее восстановился после операции, команда врачей решила делать ее неклассическим способом.

Так, была проведена боковая торакотомия: вместо разреза грудины, сделали маленький разрез между ребрами. Через него устранили дефект межпредсердной перепонки и сделали пластику клапана.

"Операция прошла успешно. Уже на следующий день из реанимации ребенка перевели к маме в палату, а через три дня - выписали во временный дом. Верим, что с помощью наших ВСУ семья вскоре вернется и в родной дом - украинскую Новую Каховку", - отмечают врачи.

Видео: львовские врачи лечили сердце 2-летнего Захара из Новой Каховки неклассическим способом