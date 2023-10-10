Міфи про здорове харчування: дієтолог спростувала найпоширеніші фейки

Про продукти харчування існує багато різних міфів та фейків. І звичайній людині часом буває складно розібратися, що ж насправді їсти корисно, а що може нашкодити організму. І найбільше таких міфів про білки, жири та вуглеводи.

У які фейки про продукти харчування вірити вже не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на лікаря-дієтолога Юлію Коваль в Instagram.

Міф 1. Всі жири шкідливі для організму

Експерт пояснює, що насправді жири необхідні нашому організму, бо вони - структурний компонент мембран клітин, попередники для синтезу стероїдних гормонів та жовчних кислот. Жири беруть участь у всмоктуванні жиророзчинних вітамінів A, D, E, K.

"В раціоні необхідна жирна морська риба, авокадо, горіхи, насіння льону та чіа тощо - джерела ненасичених жирів, зокрема Омега-3 та Омега-9. Насичені жири (вершкове масло, молочна продукція, сало, твердий сир) теж можуть бути в раціоні, але не більше ніж 10%", - радить лікар.

А ось від трансжирів варто відмовитися - це продукти, які містять у своєму складі маргарин, гідрогенізований, рослинний жир. Саме вони негативно впливають на організм та провокують безліч хвороб.

Міф 2. Вуглеводи є головним ворогом при харчуванні та схудненні

Юлія Коваль наголошує, що вуглеводи - важливі, вони обов'язково повинні бути у раціоні. Бо вони - основне джерело енергії, вітамінів групи B, С, магнію, цинку та клітковини.

"Перевагу віддавайте складним вуглеводам (цільнозернові каші, цільнозерновий хліб, хлібці). Для здорового функціонування організму їх в раціоні повинно бути мінімум 100-120 г", - радить вона.

Низьковуглеводні дієти мають бути під забороною, а ось швидкі вуглеводи (цукерочки, тістечка, борошняні вироби, цукор, мед) - потрібно звести до мінімуму і вони мають бути не більше 10-15% від всієї частки вуглеводів.

Міф 3. Потрібно виключити глютен та молочку

Зараз дуже часто можна почути, що з раціону потрібно виключити глютен та молочні продукти, бо вони шкодять здоров'ю та фігурі.

Але насправді, показом для виключення глютену з раціону є:

Целіакія

Непереносимість глютену без целіакії

"Виключати глютен з раціону, аби покращити здоров'я, схуднути, бо так модно, чи порадив блогер й тому подібне, немає сенсу. Немає наукової бази, щоб підтвердити користь дотримання безглютенової дієти, щоб бути здоровим. Те саме стосується і молочної продукції", - підкреслює лікар.

Міф 4. Є продукти, від яких худнеш, а є ті, від яких набираєш вагу

Насправді для того, аби схуднути, повинен бути дефіцит калорій від вашої норми. І все! Схуднути можна і на шоколадці, якщо їсти тільки її. Але це буде не про здоров'я.

І навпаки - набрати вагу можна і на здоровому харчуванні, якщо переїдати й буде профіцит. Гладшають не від продуктів, а від їх надлишку. Будь-яка їжа може призвести до набору ваги, якщо вона у надлишку.

Міф 5. Пити під час їжі шкідливо

Дуже часто можна почути, що пити під час їжі шкідливо і це порушує травлення. Але насправді, пити під час їжі можна, якщо ви цього бажаєте.

"Це ніяк не впливає на рівень РН та активність ферментів. Якщо хоч трохи розуміти анатомію та фізіологію, то одразу зрозуміло, що це міф", - підкреслила дієтолог.