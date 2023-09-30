Сезонні хвороби: лікар назвала прості продукти, які допоможуть зміцнити імунітет

Осінь - час, коли ми стикаємося з підвищеним ризиком сезонних захворювань, таких як грип і застуди. Однак важливо пам'ятати, що правильне харчування може бути вашим найкращим союзником у підтримці імунітету. Споживання певних продуктів може допомогти підтримати та зміцнити нашу захисну систему.

Про те, які продукти принесуть найбільше користі восени розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Гарбуз

Гарбуз є відмінним джерелом вітаміну A, який підтримує здоров'я шкіри та слизових оболонок. Вітамін A також сприяє розвитку білих кров'яних клітин, які борються з інфекціями. Ви можете додати гарбуз до різних страв або подавати як самостійне блюдо у запеченому вигляді.

Яблука

Яблука багаті вітаміном C, який сприяє зміцненню імунітету та захищає організм від інфекцій. Поміркуйте про вживання яблук у своєму раціоні, а також використовуйте їх для приготування соків та салатів.

Волоський горіх

Волоський горіх містить антиоксиданти та омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості та сприяють зміцненню імунітету. Вони також можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Додавайте волоський горіх до сніданків, салатів або вживайте в якості перекусу протягом дня.

Капуста

Броколі та цвітна капуста, містить вітамін С, який підтримує імунну систему та допомагає боротись с запаленням. Можете додавати капусту до супів або приготувати її на пару.

Зелень

Шпинат та капуста кале, можуть підвищити рівень антиоксидантів та бета-каротину в організмі, що підтримує імунну функцію. Вони також багаті вітаміном K, який допомагає зміцнити кістки.

Сезон осені часто буває викликом для імунітету, але правильне харчування може допомогти підтримати нас у цей період.

Сезонні продукти, такі як гарбузи, яблука, волоський горіх, капуста та зелень, містять корисні поживні речовини, які сприяють зміцненню імунітету.

Додавайте ці продукти до свого раціону та поєднуйте їх у смачних стравах, щоб підтримувати здоров'я і захищати себе від сезонних захворювань.

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