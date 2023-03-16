Міфи про здоров'я серця, які його тільки "вбивають"
Підтримка здоров'я серця безсумнівно вкрай важлива для нашого здорового довголіття. Але деякі неправильні уявлення про роботу серцево-судинної системи можуть тільки вбивати нас.
Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталія Іванюк.
Міф №1. До 50+ років про проблеми із серцем можна не переживати
Так, ризики серцево-судинних хвороб у літніх людей значно вищі. Але всі вони з чогось починаються.
Проблеми з тиском, холестерином і т. д. - вже давно не "болячки пенсійного віку". Тому рекомендується проходити регулярні огляди у кардіолога, починаючи з 30 років. А якщо у вас є фактори ризику, то й раніше.
Міф №2. Якби у мене був високий тиск, я б обовʼязково це відчув (ла)
Дуже часто артеріальна гіпертензія розвивається безсимптомно, або ж людина просто не надає їй значення. Тому її ще називають "тихою вбивцею". Тож не ігноруйте цей момент - вимірюйте тиск раз на 3 місяці.
Міф №3. "Це в мене не підвищений тиск, а мій робочий"
Це особливо люблять чути кардіологи. Як вже було сказано, гіпертензія далеко не завжди має симптоми. Але серце і судини все одно пошкоджуються.
І в результаті - інфаркт чи інсульт "раптово та без причин". Памʼятайте: все, що вище за 140/90 - не норма і потребує консультації з кардіологом.
Міф №4. У мене проблеми з серцем, його не можна навантажувати спортом
За винятком нещодавно перенесених важких станів, фізичні навантаження навпаки рекомендовані для людей із серцево-судинними хворобами!
Звісно, марафони бігати не варто, але активні прогулянки, неінтенсивні види спорту - так!
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