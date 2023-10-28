"Ми йшли на ворога беззбройні": нова історія у музеї "Голоси мирних"

До Приморська ворожа колона зайшла в перші дні повномасштабної війни. Проти російських танків одразу вийшли беззбройні люди, мешканці цього курортного міста на Азовському морі. Серед них була і Юлія Стояновська.

Чоловік Юлії пішов добровольцем на фронт одразу - 25 лютого 2022 року. А наступного дня до міста зайшла одна з перших колон ворожої техніки.

"Це був дуже гучний гуркіт. Страшний звук. Він дуже лякав", - говорить Юлія.

За кілька днів вона з дочкою вийшла до міста за покупками. Побачила, що біля міської ради збираються люди й підійшла дізнатися, навіщо. Почувши, що буде мітинг, - без роздумів вирішила приєднатися. Тільки дочку у знайомих залишила.

Військові з росії стояли біля міської лікарні. На них сунув натовп неозброєних та обурених українців.

"Ми йшли туди з нашими прапорами. Співали пісні. Коли побачили їх - скандували "геть". "Геть з України", "геть із Приморська". Будь-якої миті вони могли розстріляти колону громадян, адже всі були з кулеметами, спрямованими на нас», - пригадує Юлія.

Про те, що вона відчувала тієї миті, які усвідомлення її "наздогнали" після завершення акції протесту, та чому чоловік сказав їй не радіти на перших блокпостах під час евакуації з міста, Юлія розповідає за посиланням https://bit.ly/3tYwS3G.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.