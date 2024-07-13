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Ми вже не кохаємо один одного. Чи варто зберігати шлюб тільки заради дітей?

Чи необхідно зберігати шлюб тільки заради дітей (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Коли дорослі приходять до висновку, що їхні стосунки закінчилися і варто розійтися, завжди постає важливе питання - а як бути з дітьми. Чи варто зберігати стосунки, щоб була повна сім'я чи краще залишитися друзями та піклуватися про дітей разом, але вже зовсім по-іншому.

На це важливе питання дала відповідь магістр психології, психотерапевт та сексолог Наталія Гаріна - спеціально для РБК-Україна (проєкт Styler).

"Знаєш, між нами вже давно немає пристрасті, немає спільних інтересів, кожен наче живе своїм життям і ми як сусіди. Важко це визнавати, ми більше не кохаємо один одного. Але ж у нас є діти. Заради них ми мусимо залишатися разом" - розказує мені 40 річна жінка.

А я думаю, скільки у світі таких сімей, які проживають життя під спільним дахом, але такі далекі один від одного!

Люди роблять вигляд що це нормальне життя, нема відвертих скандалів, усе з дня в день розмірено і бояться бути відвертими самі з собою, визнати, що це лише оболонка, а справжньої близькості давно немає. А як же діти? Вони бачать те, що відбувається між батьками, вони все розуміють і наслідують таке поняття "нормальної сімʼї" щоб далі нести цю модель у власні стосунки.

Чи так багато по-справжньому щасливих сімей ви знаєте? Таких, де є любов, пристрасть, довіра і підтримка?

Якщо пильно придивитись у справді щасливих сімей існують інтерес до партнера, спільні цілі та цінності та щирий контакт. Що ж робити, якщо в сім'ї є діти, а в стосунках між батьками немає кохання? Зберігати шлюб заради дітей: Чи варте це зусиль?

Емоційний вплив на дітей

Діти дуже чутливі до емоційного клімату в родині. Вони можуть відчувати напругу між батьками, навіть якщо ті намагаються приховати свої проблеми. Часто, коли батьки залишаються разом лише заради дітей, це призводить до:

  • Підвищеного рівня стресу та тривоги у дітей.
  • Проблем з поведінкою та навчанням.
  • Негативного впливу на їхнє майбутнє сприйняття стосунків.
  • Приклад для наслідування

Батьки є головними моделями поведінки для своїх дітей. Якщо діти бачать, що їхні батьки залишаються у шлюбі без кохання, вони можуть засвоїти неправильні уявлення про стосунки, наприклад:

  • Відсутність емоційної близькості та підтримки є нормою.
  • Конфлікти та неприязнь у стосунках є прийнятними.
  • Особисті потреби та щастя можна ігнорувати заради інших.

Альтернативи та компроміси

Замість того, щоб зберігати шлюб за будь-яку ціну, варто розглянути інші варіанти, які можуть бути кращими для всіх. Наприклад:

Мирне розлучення: Психологічна підтримка та медіація можуть допомогти знайти спільну мову та забезпечити безконфліктне розлучення.

Спільне виховання: Батьки можуть залишитися активними та присутніми в житті дітей, навіть якщо вони живуть окремо.

Терапія: Індивідуальні та сімейні консультації можуть допомогти кожному члену родини впоратися з емоціями та знайти нові способи спілкування та співпраці.

Переваги розлучення

Хоча розлучення часто сприймається як негативний крок, воно може мати й позитивні наслідки:

  • Зменшення конфліктів та напруження в домі.
  • Покращення емоційного стану обох батьків.
  • Демонстрація дітям важливості самоповаги та особистого щастя.

Збереження шлюбу заради дітей може здаватися благородним рішенням, але воно часто приносить більше шкоди, ніж користі.

"Найважливіше - це створення здорового та підтримуючого середовища для дітей, де вони можуть розвиватися емоційно та психологічно. Якщо цього неможливо досягти у поточному шлюбі, варто розглянути альтернативні шляхи, які допоможуть забезпечити благополуччя всіх членів родини", - підкреслює Наталія Гаріна. 

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