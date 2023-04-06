"Ми втратили єдиного сина": стали відомі шокуючі деталі загибелі дитини через гойдалку під Києвом

Що сталося з Єгором на дитячому майданчику

Віталій докладно розповів про трагедію та намагався стримувати емоції. Він із дружиною та сином жив у Вишневому, а 10 березня його хлопчик загинув.

Того дня дружина Віталія із сином Єгором вирушили на дитячий майданчик. Маля хотіло покататися на гойдалках і там уже знаходилися три дівчинки, а лавочка розрахована на 5 дітей. У той момент, коли хлопчик підійшов, гойдалка вдарила його по голові.

"Моя дружина Христина була поряд із сином, вона одразу викликала швидку допомогу. Медики прибули швидко, приблизно за 4 хвилини. Бригада швидкої одразу оцінила, який характер травми набула дитина і сказали, що сина треба везти до Києва, на Підвисоцького. Вони зв'язалися з диспетчерській і там почали наполягати, що дитину треба везти до Боярки, до дитячої обласної лікарні. Бригада була змушена виконати вказівку диспетчера", - розповів Віталій.

Ті самі гойдалки (фото з архіву батька)

У Боярці дитину не змогли госпіталізувати

До лікарні у Боярці машина швидкої допомоги доїхала лише за 40-50 хвилин після отримання травми. Хлопчика одразу на каталці відвезли до приймального відділення. Але там вони отримали відмову.

"Була відмова від госпіталізації. За словами тих, хто відмовляв, у штаті лікарні на той момент не було фахівців, які могли б надати допомогу дитині з характером такої травми. Минуло ще кілька хвилин. Працівники тієї ж бригади транспортували сина в автомобіль та відвезли до Київ", - описав ситуацію батько.

У лікарню на Підвисоцького Єгор потрапив за півтори години після отримання травми. Віталій уже приїхав туди. Медики сказали батькам, що хлопчик житиме і життєво важливі елементи мозку не постраждали.

"Необхідно тільки дістати залишки кістки черепа, яка вогнулася в середину черепної коробки. До нас вийшла жінка-лікар, вона сказала, що стабілізують стан нашої дитини. Повідомила, що необхідне оперативне втручання, буде операція. Мовляв, усе нормально, дитина житиме. А вже за чотири години до нас вийшли та сказали, що наш хлопчик помер", - розповів Віталій.

Запитання батьків залишилися без відповіді

За словами тата Єгора, сина привезли до лікарні у Києві, коли він був у свідомості на 30-40%.

"Він ще міг відповісти одним словом на мої запитання. Син дихав самостійно і був відносно стабільним, коли його привезли до лікарні. До чого я все це розповідаю? Для нас залишилося три нез'ясовані питання.

Перше - сама конструкція гойдалки. Ми її оглядали разом із поліцейським. Гойдалки дуже масивні. Чесно кажучи, вони такі великі, що й дорослого можуть вбити. Так сталося, що по зросту мого сина гойдалка вдарила його по голові. А якби він був меншим на зріст, то просто пролетіли б над головою. Сидіння гойдалок має металеві виступаючі частини. Забій однією з цих частин гойдалки, ймовірно, і став причиною травми.

Дивна конструкція гойдалки (фото з архіву батька)

Друге – правомірність розпорядження диспетчера везти дитину до Боярки. Диспетчер мав знати, що в лікарні на той момент не було необхідних спеціалістів, які б могли надати відповідну допомогу.

Третє – це чотири години відбувалися якісь дії у лікарні на Підвисоцького. Які саме – я не знаю, бо я не медик. Тому є питання до адекватності цих заходів та відповідності протоколам про надання допомоги”, - каже Віталій.

Що вказали у документах

Наступного дня тіло Єгора відвезли до моргу і зробили замість судово-медичної експертизи просто експертне дослідження.

"Нам так і не дали відповіді на запитання: чи є якісь огріхи в діях лікарів під час операції, чи їх немає. Просто написали у висновку, що дитина вдарилася головою і померла. Якби так було насправді біля гойдалок, то у нас би не було питань, а так дитина ще жила після отримання травми 5 з половиною годин, з яких тільки в перші 4 хвилини не отримувала допомогу - час між викликом та приїздом швидкої допомоги, тому у нас питання: чи була надана якісна медична допомога мого сина, і чи був шанс на його порятунок?" - каже батько хлопчика.

Він зазначає, що без емоцій називає лише факти, які бачив сам і хоче донести до громадськості, щоб запобігти подібним ситуаціям з іншими дітьми.

"Ці небезпечні гойдалки так і стоять на майданчику у Вишневому. Диспетчер, який приймав рішення - теж працює, а лікарі приймають пацієнтів. Таке просто не повинно повторитися ще раз. Дитина була у нас одна і її тепер немає. Ми за цей час достатньо виплакали сліз із дружиною... Я впевнений, що якби один із цих трьох факторів не спрацював - гойдалки, вказівку везти до Боярки, або інша бригада була б на Підвисоцького, то всього цього не було б... А так збіглися всі три фактори між собою, і вони виявилися для нашої дитини фатальними", - пояснює Віталій.

Єгор був життєрадісним та щасливим хлопчиком (фото з архіву батька)

Ми не говорили з Єгором про смерть

До трагедії Єгор був абсолютно здоровою дитиною. Хлопчик ріс і розвивався відповідно до віку, був життєрадісним і позитивним.

"Він був для нас бажаною дитиною. І ми про неї дуже дбали. Він захоплювався іграми. Відвідував заняття з футболу, ходив у дитячий садок. Ми його водили на заняття з конструкторів лего. Крім того, Єгор мав схильність до математики. За свою коротку життя він хворів тільки на звичайну застуду, ніяких ускладнень чи хронічних хвороб у нього не було, я навіть дивувався, тому що в дитинстві був трохи хворобливим, дружина теж, а дитина у нас була абсолютно здорова, ще синок був великим оптимістом, якщо у нього була застуда, то він казав: "Нічого, скоро минеться. Ми ніколи з ним не говорили про смерть, він не знав, що таке зло, тому що ріс у любові", - розповідає Віталій.

Батьки втратили єдиного сина (фото з архіву батька)

Порушено кримінальну справу

У поліції Київської області повідомили, що за фактом травмування та смерті дитини порушено кримінальне провадження за ст. 115 з позначкою "нещасний випадок".

"Слідчі Бучанського управління поліції Київської області продовжують проводити досудове розслідування всіх обставин трагедії, допитують свідків події, продовжуються експертизи", - повідомили у правоохоронних органах.