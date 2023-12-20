Ми витрачаємо сотні гривень. Які ліки не потрібно давати дитині при застуді

Взимку на застуду хворіють абсолютно всі - як дорослі та діти. І домашні аптечки поповнюються препаратами, які виписують нам сімейні лікарі аби які ми купуємо самостійно в аптеках. Один з таких препаратів - сиропи від кашлю. Але ми марно витрачаємо на нього гроші.

Чому не варто купляти сиропи проти кашлю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис педіатра Діану Прокотовило в Instagram.

У дітей не так, як у дорослих

Лікар зазначила, що сиропи використовують дуже часто і батькам здається це абсолютно логічним - давати дитині препарат для відхаркування.

"В основному сиропи від кашлю (муколітики або відхаркуючі засоби) працюють таким чином, що розріджують мокроту та збільшують її кількість, щоб полегшити виведення мокроти з дихальних шляхів. А кашльовий рефлекс в дітей, на відміну від дорослих, не такий розвинутий. Адже бронхи - це теж м’язи, які в дітей анатомічно вузькі й м’язи не такі сильні, а тому і сила кашльового поштовху значно менша, ніж в дорослих. Тому, знаючи ці анатомічні особливості дихальних шляхів дітей, давайте уявимо, що буде, якщо дати сироп?" - каже Діана Прокотовило.

Вона пояснює, що кашель - це захисний рефлекс і дуже добре, коли він є.

"Дайте собі спокій, якщо дитина кашляє і це не заважає їй перевертати дім з ніг на голову", - радить педіатр.

Чим небезпечно застосування сиропів

Сиропи при невеличкому кашлі збільшують кількість мокроти, яка починає застоюватися у дихальних шляхах. Це призводить для створення сприятливого середовища для розмноження мікроорганізмів і до розвитку ускладнень у вигляді бактеріальної інфекції.

"Найчастіше причинами кашлю в дітей є ГРВІ та відповідно стікання слизу з носа по задній стінці носоглотки, що рефлекторно викликає кашель. І це цілком нормально!" - зазначає фахівець.

Вона радить у таких випадках розбиратися з носом і активно промивати його сольовими розчинами.

"Закінчаться соплі - не буде і кашлю. Як бачимо, в цьому ланцюжку ніде нема потреби в сиропі", - наголошує Діана Прокотовило.

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Вона додала, що є ще одна небезпека від таких сиропів - бронхоспазми.

"Часто в дітей (знову ж таки через особливості їх анатомічної будови дихальних шляхів) трапляється бронхоспазм (звуження просвіту бронхів), що теж викликає кашель. Тоді треба спеціальні препарати, які знімають цей спазм і розширюють просвіт бронхів. А якщо цей спазм залити ще сиропом, то кашель не те що не зникне - ми тільки погіршимо ситуацію", - додає фахівець.