"Ми спали, текла кров": очевидці розповіли про влучення ракети у п'ятиповерхівку у Кривому Розі

Вночі 13 червня російські військові завдали ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. Наразі відомо про шістьох загиблих та 25 поранених.

Мешканці сусідніх будинків розповіли про трагедію, яку їм довелося пережити, повідомляє "Перший міський".

Що розповіли очевидці трагедії у Кривому Розі

Внаслідок ракетного удару росіян по п'ятиповерховому будинку - попередньо загинуло шестеро людей. Люди мирно спали у своїх ліжках уночі.

"Коли ми вилізли з-під завалів, перше, що ми побачили, це наших людей. Вони вибігали напівроздягнені з дітьми, несли нам халати, капці, питали: "Чим вам допомогти", - розповіла жінка похилого віку на відео.

"Ми будемо тут до останнього, чи буде Європа допомагати, чи ні. Це наша земля!" - сказала жінка, яка пережила трагедію.

Зазначимо, що зараз триває ліквідація пожежі та розбирання завалів. Там можуть лишатися люди.

Що відомо про попадання ракети до житлового будинку

За інформацією рятувальників, після потрапляння в багатоповерхівку почалася пожежа.

Полум'ям було охоплено квартири з першого по п'ятий поверх двох під'їздів будинку та спалахнули припарковані автомобілі.

"Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалося локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.