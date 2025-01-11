"Ми ніби переплавлялися в нову націю": Юлія з Києва поділилась своєю історією з музеєм "Голоси мирних"

Весною 2022 року країна жила в умовах постійного стресу, й багато важливих проблем залишалися поза увагою держави. Такою, наприклад, стала нестача кормів на фермах у постраждалих регіонах. Юлія згадує, як в перші тижні війни фермери били на сполох, адже їхнім тваринам загрожувала голодна смерть.

"На початку березня не було взагалі корму і нічим було годувати тварин. А це ж часто були наші унікальні породи. Без допомоги ці тварини просто б загинули. Ми швидко зібрали гроші по всьому світу, і це дозволило врятувати ситуацію. Навіть для курей робили інкубатори, щоб забезпечити продуктами місця, які пережили окупацію, як-от Буча. Я дуже пишаюся цим проєктом", - розповідає Юлія.

Для Юлії волонтерство стало способом боротьби, можливістю рятувати життя і водночас відчувати себе частиною спільної справи. Вона згадує, як у ті дні волонтери працювали майже без перепочинку, шукаючи вихід із найскладніших ситуацій.

"Ми ніби переплавлялися в нову націю, в нову країну. Навіть плакати було ніколи. Але колись наступає такий момент, коли вже не витримуєш… Наприклад, коли бачиш фото хлопців на Софіївській площі... Або, коли їдеш у потязі, і читаєш, що звільнили Херсон... Але це вже сльози радості", - згадує Юлія.

Попри втому та емоційне виснаження, Юлія розуміє, що кожна дія має значення. Кожен проєкт, кожна врятована тварина або допомога людям — це маленька перемога в умовах великої війни. Вона переконана, що саме завдяки спільним зусиллям і згуртованості українці зможуть здолати всі виклики, які постали перед країною.

Історія Юлії увійшла до музею "Голоси мирних", який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Ви знайдете її за посиланням: https://bit.ly/4aebsRj

Архів музею містить вже понад 120 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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