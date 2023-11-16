"Ми любили його так сильно..." Як Меттью Перрі змінив життя усіх акторів "Друзів"

Дженніфер Еністон

Акторка зізналась, що смерть Перрі дуже глибоко її поранила, а прощання з ним перетворилося на хвилю емоцій, яких вона раніше не відчувала.

"Всі ми в якийсь момент життя переживаємо втрату. Втрата життя або втрата кохання. Можливість по-справжньому перебувати в цьому горі дозволяє вам відчути моменти радості та подяки за те, що ви так глибоко любили когось. І ми любили його глибоко. Він був частиною нашої ДНК. Нас завжди було шестеро. Це була обрана сім'я, яка назавжди змінила наше уявлення про те, ким ми були і яким буде наш шлях", - написала вона.

Жінка нагадала, що Меттью завжди любив смішити людей. Від цього залежало його життя.

"Він ЗНАВ, що любить смішити людей. Як він сам сказав, якби не чув сміх, він би подумав, що помре. Від цього в буквальному розумінні залежало його життя. І, чорт забирай, йому це вдалося. Він усіх нас розсмішив... Останні пару тижнів ми пересилали одне одному наші повідомлення. Сміятись і плакати, а потім знову сміятися. Я збережу їх назавжди. Я знайшла одне повідомлення, яке він колись мені відправив з нізвідки. Й цим все сказано", - розповіла актриса й додала, що досі "розмовляє з Меттью щодня".

"Метті, я так тебе люблю і знаю, що ти тепер повністю спокійний і не відчуваєш ніякого болю. Я розмовляю з тобою щодня... Іноді я майже чую, як ти кажеш: "Чи можете ви бути більш божевільними?". Відпочивай, брате. Ти завжди робив мій день…", - попрощалася Еністон.

"Історична" світлина зі зйомок (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Кортні Кокс

Кокс, яка грала у серіалі кохану Чендлера Бінга (Перрі), подякувала за кожну хвилину, проведену разом із ним й наголосила, що сумує щодня.

"Коли ти працюєш з кимось так тісно, як я з Метью, є тисячі моментів, якими я хотіла б поділитися", - додала вона.

У своєму дописі акторка опублікувала уривок з фіналу четвертого сезону серіалу "Друзі" під назвою "Епізод з весіллям Росса". У цій сцені Моніка і Чендлер разом прокидаються у ліжку, а глядачі студії буквально божеволіють.

"На цей час це - один із моїх улюблених уривків", - зізналась вона й пригадала, як "у Чендлера і Моніки мав бути роман на одну ніч у Лондоні".

"Але через реакцію публіки це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені, перш ніж ми почали зніматися, він прошепотів мені кумедну фразу. Він часто робив подібні речі. Він був кумедним і добрим", - підсумувала Кортні.

Ліза Кудроу

Кудроу подякувала своєму колезі по знімальному майданчику за те, що той навчив її сміятися й любити.

Акторка пригадала, як після зйомок пілотної серії серіалу "Друзі, як ми" (робоча назва телепроекту), Перрі запропонував усім акторам, які на той час ще не були близько знайомі, зіграти у покер. І зробив він це "так весело, що усі стали близькими".

"Дякую, що змусив мене сміятися так, що всі мої м'язи боліли, а сльози текли по обличчю щодня. Дякую за твоє відкрите серце в шестисторонніх стосунках, які вимагали компромісу. І багато "розмов". Дякую тобі за те, що ти з'явився на роботі, коли тобі було погано, а потім був абсолютно блискучим. Дякую за найкращі 10 років, які може мати людина", - написала Ліза.

Вона зауважила також, що вдячна Меттью за довіру й за те, що завдяки йому вона "дізналася про милість і любов".

"Дякую тобі за час, який я мала з тобою, Метт", - підсумувала зірка й додала давню спільну світлину.

Справжня дружба не залежить від часу (фото: instagram.com/lisakudrow)

Метт Леблан

Леблан вшанував память свого друга й колеги спеціальним "посланням".

"Меттью. З важким серцем я прощаюся з тобою. Дні, які ми провели разом, - серед найкращих у моєму житті. Було честю зніматися з тобою і називати тебе другом. Я завжди буду з посмішкою думати про тебе і ніколи тебе не забуду. Ніколи", - наголосив актор.

Навіть попри важку подію Метт не зміг не пожартувати й пригадав, що Перрі так і не встиг віддати йому давній борг.

"Розправ свої крила і лети, брате. Ти нарешті вільний. Люблю тебе сильно. І вважаю, що ті 20 баксів, що ти позичив у мене, тепер точно залишаться у тебе", - підсумував він.

Ці двоє завжди вміли розсмішити (фото: instagram.com/mleblanc)

Девід Швіммер

Швіммер подякував колишньому товаришу за спільні роки роботи й зазначив, що захоплювався його роботою.

"Метті, дякую за десять неймовірних років сміху та творчості. Я ніколи не забуду твоє бездоганне відчуття часу й подачі жартів. Ти міг взяти пряму лінію діалогу і підкорити її своїй волі. В результаті виходило щось настільки оригінальне та несподівано кумедне, що це дивує й досі", - пригадав він.

Актор зізнався, що колись шість незнайомців "створили справжню родину" саме завдяки великому серцю Перрі, яким він "щедро ділився" з іншими.

Крім того, він поділився фотографією, яку назвав однією з найулюбленіших.

"Ця світлина з одного з моїх улюблених моментів із тобою. Тепер це змушує мене посміхатися й сумувати одночасно. Я уявляю, як ти там, десь нагорі, у тому ж білому костюмі, з руками в кишенях, озираєшся на всі боки: "Чи може бути ще більше хмар?", - підсумував Девід.

Справжні мачо (фото: instagram.com/_schwim)