За межі стандартної перевірки. Як прибрати підкреслення слів у Word, які багатьох дратують

Розуміння підкреслення

Червона хвиляста лінія, також відома як хвилясте підкреслення, зазвичай вказує на орфографічну або граматичну помилку, виявлену вбудованими інструментами перевірки Word. Вони відмінно підходять для виявлення друкарських помилок та граматичних помилок, але іноді вони можуть бути надмірно старанними.

Причини, через які ви можете побачити червону хвилясту лінію

Помилки: друкарські помилки, неправильно написані слова та граматичні помилки викличуть підкреслення.

Проблеми форматування: невідповідність регістру або використання нестандартних символів можуть бути позначені.

Іноземна мова: текст, написаний іншою мовою, ніж той, який встановлено для вашого документа, буде підкреслено.

Технічні терміни: спеціальний жаргон або технічні терміни, які відсутні у словнику Word, можуть бути позначені.

Як позбутися червоної хвилястої лінії

Виправити помилку

Якщо це справжня друкарська помилка або граматична помилка, найпростішим рішенням буде виправити її. Word зазвичай пропонує варіанти, коли ви клацаєте правою кнопкою миші за підкресленим текстом.

Ігнорувати помилку

Для власних імен, технічних термінів чи навмисних стилістичних варіантів ви можете просто клацнути правою кнопкою миші та вибрати "Пропустити" або "Пропустити все" (якщо слово зустрічається кілька разів). Це прибере підкреслення у разі (чи у всіх випадках), але не додасть слово у словник.

Додати до словника

Якщо ви плануєте часто використовувати підкреслене слово, клацніть правою кнопкою миші та оберіть "Додати до словника". Це додасть слово у ваш особистий словник, запобігаючи його помітці Word як помилку в майбутньому.

Вимкнути перевірку правопису

Це крайній захід, але якщо підкреслення відволікає, а ви впевнені у своїй орфографії та граматиці, ви можете тимчасово відключити перевірку правопису.

Перейдіть до меню "Файл", потім "Параметри", далі "Правопис" і зніміть прапорці поруч із пунктами "Перевіряти орфографію в процесі набору тексту" та "Відзначати граматичні помилки в процесі набору тексту".

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Не забудьте пізніше ввімкнути їх, щоб не пропустити справжні помилки.