Мэй Маск во второй раз посетила Украину по приглашению бизнес-вумен Алены Шевцовой

"Признаю, когда впервые прочла книгу Мэй в Вашингтоне в начале этого года, я даже плакала. Она стала для меня пособием: как подниматься вверх, когда тяжело. Когда ты женщина, когда ты одна с детьми", - рассказала Алена Шевцова, объясняя цель приглашения Мэй Маск в Киев.

Мэй как многодетная мать рассказала о секретах воспитания лидерства в детях и, собственно, о своей книге.

"Мой агент захотел, чтобы я рассказала о своей жизни и об уроках, которые я извлекла. И даже мои дети сказали: "Ты должна рассказать о борьбе». Ибо женщинам это необходимо! И книга именно об этом - как важно не сдаваться. И когда у женщины есть план, она выйдет из любой ситуации!" - подчеркнула Мэй Маск.

Алена Шевцова, также воспитывающая четырех детей, рассказала о собственных принципах материнства.

"Я стараюсь быть для них самой лучшей мамой. К примеру, когда мои дети звонят по телефону, я отвечу им, всегда. А когда дети идут спать, только я, их мама, рассказываю им на ночь сказки", - поделилась Алена Шевцова.