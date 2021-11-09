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Мэй Маск во второй раз посетила Украину по приглашению бизнес-вумен Алены Шевцовой

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 12:53
Мэй Маск во второй раз посетила Украину по приглашению бизнес-вумен Алены Шевцовой Фото: Мэй Маск во второй раз посетила Украину (пресс-сслужба)
Автор: Наталия Гурковская

Мать самого богатого человека мира - основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, Мэй Маск, на днях во второй раз посетила Украину, чтобы презентовать книгу "Женщина, у которой есть план", что уже стала бестселлером в мире, а недавно вышла на украинском языке.

Вместе с бизнес-вумен, основательницей международной платежной системы LEO Аленой Шевцовой, по приглашению которой она и прибыла в Киев, 73-летняя Маск дала эксклюзивное интервью журналистам программы "Завтрак с 1+1".

"Признаю, когда впервые прочла книгу Мэй в Вашингтоне в начале этого года, я даже плакала. Она стала для меня пособием: как подниматься вверх, когда тяжело. Когда ты женщина, когда ты одна с детьми", - рассказала Алена Шевцова, объясняя цель приглашения Мэй Маск в Киев.

Мэй Маск во второй раз посетила Украину по приглашению бизнес-вумен Алены Шевцовой

Мэй как многодетная мать рассказала о секретах воспитания лидерства в детях и, собственно, о своей книге.

"Мой агент захотел, чтобы я рассказала о своей жизни и об уроках, которые я извлекла. И даже мои дети сказали: "Ты должна рассказать о борьбе». Ибо женщинам это необходимо! И книга именно об этом - как важно не сдаваться. И когда у женщины есть план, она выйдет из любой ситуации!" - подчеркнула Мэй Маск.

Алена Шевцова, также воспитывающая четырех детей, рассказала о собственных принципах материнства.

"Я стараюсь быть для них самой лучшей мамой. К примеру, когда мои дети звонят по телефону, я отвечу им, всегда. А когда дети идут спать, только я, их мама, рассказываю им на ночь сказки", - поделилась Алена Шевцова.

Мэй Маск во второй раз посетила Украину по приглашению бизнес-вумен Алены Шевцовой

Алена Шевцова является одной из самых известных и влиятельных женщин в fintech-индустрии Украины. В феврале 2020-го основанная ею МПС LEO получила валютную лицензию от НБУ, а летом 2021-го вошла в четверку крупнейших игроков украинского рынка денежных переводов. Тогда же Наблюдательный совет компании возглавил третий президент Украины Виктор Ющенко.

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