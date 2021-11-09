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Мей Маск вдруге відвідала Україну на запрошення бізнес-вумен Олени Шевцової

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 12:53
Мей Маск вдруге відвідала Україну на запрошення бізнес-вумен Олени Шевцової Фото: Мей Маск вдруге відвідала Україну (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Мати найбагатшої людини світу - засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска, Мей Маск, днями вдруге відвідала Україну, щоб презентувати книгу "Жінка, яка має план", що вже стала бестселером у світі, а нещодавно вийшла українською мовою.

Разом із бізнес-вумен, засновницею міжнародної платіжної системи LEO Альоною Шевцовою, на запрошення якої вона й прибула до Києва, 73-річна Маск дала ексклюзивне інтерв’ю журналістам програми "Сніданок з 1+1”.

"Я хочу зізнатися, що коли вперше прочитала книгу Мей у Вашингтоні на початку цього року, я навіть плакала. Вона стала для мене посібником: як підніматися вгору, коли важко. Коли ти жінка, коли ти одна з дітьми", - розповіла Альона Шевцова, пояснюючи мету запрошення Мей Маск у Київ.

Мей Маск вдруге відвідала Україну на запрошення бізнес-вумен Олени Шевцової

Мей як багатодітна мати розповіла про секрети виховання лідерства в дітях і, власне, про свою книгу.

"Мій агент захотів, щоб я розповіла про своє життя та про уроки, які з нього винесла. І навіть мої діти сказали: "Ти маєш розповісти про боротьбу”. Бо жінкам це необхідно! І книга саме про це - як важливо не здаватися. І коли у жінки є план, вона вийде з будь-якої ситуації!" - наголосила Мей Маск.

Альона Шевцова, яка також виховує чотирьох дітей, розповіла про власні принципи материнства.

"Я намагаюся бути для них найкращою мамою. До прикладу, коли мої діти телефонують, я відповім їм, завжди. А коли діти йдуть спати, лише я, їхня мама, розказую їм на ніч казки", - переконана Альона Шевцова.

Мей Маск вдруге відвідала Україну на запрошення бізнес-вумен Олени Шевцової

Альона Шевцова є однією з найбільш відомих і впливових жінок у fintech-індустрії України. У лютому 2020-го заснована нею МПС LEO отримала валютну ліцензію від НБУ, а влітку 2021-го увійшла до четвірки найбільших гравців українського ринку грошових переказів. Тоді ж Наглядову раду компанії очолив третій президент України - Віктор Ющенко.

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