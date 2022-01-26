Метро в Киеве "по тихому" сократило свою работу (фото)

В метро Киева постепенно начинают сокращать время работы в вечернее время.

На эту деталь обратил внимание украинский блогер Олег Васильев в Facebook.

Киевский метрополитен постепенно сокращает вечерние рейсы. Например, ранее в сторону "Сырца" последний поезд отправлялся от "Золотых ворот" в 00:28, сейчас – 00:19. Разве вечером стало ездить мало людей?" - задался он вопросом.

Также раньше стал отправляться и последний поезд со станции "Красный хутор".

Метро Киева сокращает свою работу (фото: Олег Васильев)

В чем причина

В комментариях украинцы предположили, почему же так происходит. Многие думают, что это из-за подорожания электроэнергии.

Електроенергія подорожчала. Тому і скорочують.

Это не только здесь. В выходные дни тоже парность значительно сокращена.

Нет новых вагонов. Только пиар от Усова, который доведет транспорт Киева до коллапса.

Был на Золотых месяца два назад в рабочий день аж до последнего поезда. Людей были единицы, что на последнем поезде, что на засылочном. Впрочем, на этой линии к половине первого ночи в сторону Сырца и раньше поток был жиденький. Надо смотреть также на изменения и по другим линиям. Если их там нет, значит засылочный все равно всех подберет в, то же время, что и раньше. Просто дольше ждать придется, чем раньше.

Вони, як фантоми. Але з цегтральних станцій мають відходити біля 00.29.

Жители Киева выступают за продление работы метро

В это же время киевляне - наоборот хотят, что подземка работала дольше. Так, жители столицы собирают подписи под петицией, в которой люди просят продлить работу метро в пятницу-субботу до трех ночи. Петиция опубликована на сайте Киевсовета.