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Метро в Києві "по тихому" скоротило свою роботу (фото)

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Київ, Середа 26 січня 2022 10:01
Метро в Києві "по тихому" скоротило свою роботу (фото) Фото: Метро в Києві скорочує роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва поступово починають скорочувати час роботи у вечірній час.

На цю деталь звернув увагу український блогер Олег Васильєв в Facebook.

Київський метрополітен поступово скорочує вечірні рейси. Наприклад, раніше в бік "Сирця" останній поїзд відправлявся від "Золотих воріт" о 00:28, зараз – 00:19. Хіба ввечері стало їздити мало людей?"- задався він питанням.

Також раніше став відправлятися і останній поїзд зі станції "Червоний хутір".

Метро в Києві &quot;по тихому&quot; скоротило свою роботу (фото)Метро в Києві &quot;по тихому&quot; скоротило свою роботу (фото)Метро Києва скорочує свою роботу (фото: Олег Васильєв)

У чому причина

У коментарях українці припустили, чому ж так відбувається. Багато хто думає, що це через подорожчання електроенергії.

  • Електроенергія подорожчала. Тому і скорочують.
  • Це не тільки тут. У вихідні дні теж парність значно скорочена.
  • Немає нових вагонів. Тільки піар від Усова, який доведе транспорт Києва до колапсу.
  • Був на Золотих місяці два тому в робочий день аж до останнього поїзда. Людей були одиниці, що на останньому поїзді, що на засилковому. Втім, на цій лінії до пів на першу ночі в бік сирцю і раніше потік був ріденький. Треба дивитися також на зміни і по інших лініях. Якщо їх там немає, значить засильний все одно всіх підбере в, той же час, що і раніше. Просто довше чекати доведеться, ніж раніше.
  • Смороду, як фантомі. Але з центральних станцій мають відходити біля 00.29.

Жителі Києва виступають за продовження роботи метро

Водночас кияни - навпаки хочуть, що підземка працювала довше. Так, жителі столиці збирають підписи під петицією, в якій люди просять продовжити роботу метро в п'ятницю-суботу до третьої ночі. Петиція опублікована на сайті Київради.

Читайте також, що буде з транспортом в Києві в разі нового локдауну.

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