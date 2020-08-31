Метро в Киеве снова могут закрыть: Кличко назвал условие

В Киеве могут снова ограничить работу метрополитена. Мэр столицы Виталий Кличко объяснил, какие условия могут привести к транспортной блокировке.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в комментарии для "Радио Свобода", в столице могут снова остановить работу метрополитена. Самая главная причина – при невозможности больниц оказать помощь пациентам с коронавирусом.

"Я не хочу об этом говорить. Если случится вспышка заболеваемости, то мы вынуждены будем переходить к таким методам, исключительно по причине заботы о здоровье и жизни людей", - заявил глава столицы.

Одновременно с этим он не стал давать четкого ответа на вопрос о том, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную зону". Кличко подчеркнул, что против того, чтобы устанавливать одни правила для всех.

"Исключительно мэры городов, на местах, ощущают и несут ответственность перед общественностью для того, чтобы взрыва не было. Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество кроватей, количество врачей будут меньше количества пациентов", - объяснил мэр столицы.

Стоит отметить, что за последние сутки количество пациентов с коронавирусом в Киеве увеличилось на 277 человек, из которых 17 – это дети. На данный момент в столице более 13 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.

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