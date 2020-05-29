В метро Киева вводят ограничения на вход с 1 июня: что изменится

В киевском метро введут ограничения на вход с 1 июня, чтобы не допускать скопления пассажиров и не нарушать правила о необходимой социальной дистанции.

Такое заявление сделала спикер и заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Украина 24".

Отмечается, что в подземке ожидают увеличение пассажиропотока на этих выходных в связи с открытием транспортного сообщения в области.

"Людей в метро становится больше, и мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева, и пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - рассказала Макогон.

Также она проинформировала, что 25 мая - в первый день возобновления работы метрополитена - пассажиропоток составил 310 тысяч, а 28 мая увеличился до 540 тысяч.

После возобновления работы сотрудники метро проводят температурный скрининг пассажирам с явными признаками ОРВИ, а без масок никого не пропускают.

Макогон рассказала, что ограничения в подземке введут в случае сильного увеличения пассажиропотока, когда соблюдать социальную дистанцию становится трудно.

Уточняется, что во время ограничений станция подземки может работать только на 1-2 входных дверей вместо 3-х.

Напомним, что ранее в киевском метро рассказали, будут ли закрывать подземку в час пик.

Добавим, что на днях в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах.

А еще в киевском метро в первый день возобновления работы неадекватные подростки избили мужчину.