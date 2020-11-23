В метро Киева установили новые турникеты: "зайцы" не проскочат

В киевском метро начали устанавливать новые турникеты. Они сделаны очень высокими для того, чтобы "зайцы" не смогли пройти бесплатно. Так, на станции "Сырец" уже появились новые проходные устройства. О нововведении сообщили на странице телеканала "Киев" в Facebook.

"Больше не будут перепрыгивать: на станции метро" Сырец "установили современные турникеты", - сказано в сообщении.

С помощью этих устройств руководство подземки надеется усложнить жизнь любителям перепрыгивать через турникеты и ездить в метро бесплатно.

В киевском метро установили новые турникеты

В комментариях украинцы очень скептически отнеслись к новым устройствам в метро.

Оце називається розпил... їх перестрибнути, приблизно, также легко як і попередні...

Та да. Виходить просто знову вкрали гроші державні.

Якщо порахувати кількість стрибунів у рік, порівняти з затраченими коштами, то вийде. ЗА ЦІ гроші можна стрибати років 500.

Мабуть, сучасні це з автоматичним виміром температури?

Как мы ранее писали, Киев может закрыться на полный карантин, если такое решение примет Кабинет министров Украины и ограничения будут касаться всех регионов страны. Это же касается и работы метро и наземного общественного транспорта, которые по решению правительства, тоже могут закрыться.