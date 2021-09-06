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В метро Киева не пустили "колясочника": просил снимать его на видео и скандалил

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:07
В метро Киева не пустили "колясочника": просил снимать его на видео и скандалил Скандал в метро из-за инвалидного кресла (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве произошел неприятный инцидент на станции метро Почайна. В подземку не пустили мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Он хотел попасть на матч сборной Украины, но не смог воспользоваться услугами метро.

Что произошло в метро и почему сотрудники метрополитена не пустили человека с инвалидностью, рассказали в "Вартові еспресо".

На станции метро Почайна сотрудники метрополитена не пустили мужчину на коляске дальше турникета. Они объяснили, что на этой станции он не сможет спуститься к поездам.

Как позже сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон, в сети разместили видео не полностью и с пассажиром возникли и другие проблемы.

Оказывается, сотрудники метрополитена попросили мужчину подождать сопровождение и надеть защитную маску.

"Размещена только часть видео. Пассажир не хотел ждать сопровождение, а также придерживаться масочного режима", - написала Макогон.

Также она добавила, что сопровождение в таких ситуациях можно заказать заранее по номеру телефона.

"Напоминаю, что заказать сопровождение заранее можно по телефону 238 5555 (механизм проезду пассажиров с инвалидностью мы отработали с Ассамблеей людей с инвалидностью)", - подчеркнула Наталка Макогон.

Если услуга не была заказана заранее, то работники метрополитена окажут необходимую помощь, но ожидание может занять несколько минут.

Стоит отметить, что во время спора с полицией и сотрудниками метро мужчина просил очевидцев снять его на видео и опубликовать в сети. Он настаивал на том, что хочет попасть на футбольный матч.

Через некоторое время мужчина проехал турникет, подъехал к лестнице и остановился. Через несколько минут к нему подошли полицейские и помогли спуститься к вагонам поезда.

Кроме того, в Киеве всего 14 станции полностью приспособлены для маломобильных групп населения. На них есть специальные лифты и подъемники. На остальных станциях в таких ситуациях помогают людям работники метрополитена или полиция.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве кофейня угодила в скандал из-за отказа пустить в туалет маленькую девочку.

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