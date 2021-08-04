В метро Киева произошла эпичная драка: настоящий поединок (видео)

В метро Киева вечером 3 августа произошла драка. Двое мужчин что-то неподелили прямо на эскалаторе. Причина конфликта пока что неизвестна.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.
Отмечается, что драка произошла на эскалаторе метро "Лыбидская". Предполагается, что двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения.
"Махач в метро. Настоящий поединок устроили эти двое между собой на станции метро "Лыбидская". Причины конфликта неизвестны, но очень похоже, что оба нетрезвые", - сказано в сообщении.
В ролике можно увидеть, как двое пассажиров дерутся на лестнице эскалатора и постоянно падают. Из громкоговорителя их просят прекратить поединок.
В метро Киева произошла драка
В комментариях пользователи отметили, что сцена на видео прямо, как из кино.
Как мы писали ранее, в метро Киева 29 июля произошла драка из-за защитной маски. Один из пассажиров посчитал нужным не надевать ее, другому же это очень не понравилось и он применил физическую силу.