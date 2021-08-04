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В метро Киева произошла эпичная драка: настоящий поединок (видео)

Автор: Людмила Жукова

В метро Киева вечером 3 августа произошла драка. Двое мужчин что-то неподелили прямо на эскалаторе. Причина конфликта пока что неизвестна.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что драка произошла на эскалаторе метро "Лыбидская". Предполагается, что двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения.

"Махач в метро. Настоящий поединок устроили эти двое между собой на станции метро "Лыбидская". Причины конфликта неизвестны, но очень похоже, что оба нетрезвые", - сказано в сообщении.

В ролике можно увидеть, как двое пассажиров дерутся на лестнице эскалатора и постоянно падают. Из громкоговорителя их просят прекратить поединок.

В метро Киева произошла драка

В комментариях пользователи отметили, что сцена на видео прямо, как из кино.

  • Прям как в кино, на эскалаторе.
  • Когда выключают эскалатор смысл игры теряется. Играть только пьяным.
  • Опасные игры на ступеньках, могли закончится для кого-то летально, для кого-то сроком.
  • Це найбільша ескалатора ескалація з усіх ескалаторних ескалацій, гріх пропустити.
  • Вполне себе, они раза по 3 друг друга роняли ударами по лицу. Что если не это махач?
  • Ну не знаю. Как по мне, шикарная драка любителей, без явного фаворита. С хорошим завершением, без всяких трагичных концов.

Как мы писали ранее, в метро Киева 29 июля произошла драка из-за защитной маски. Один из пассажиров посчитал нужным не надевать ее, другому же это очень не понравилось и он применил физическую силу.

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