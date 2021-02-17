В метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужны

Отмечается, что в целом проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе. Появиться они должны до 1 марта текущего года.

"Профильным предприятием было закуплено и передано подземке 52 дефибриллятора, которые размещены в кассовых залах станций. К сожалению, победитель тендера по общественному бюджету не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и подана претензия к поставщику в установленном законом порядке", - рассказали в пресс-службе подземки.

Вот так выглядят дефибрилляторы в метро Киева

Дефибрилляторы в метро Киева (фото: facebook.com/kyivmetro)

Также представители подземки напомнили, что на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи Киева, которые квалифицированы оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.