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В метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужны

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 17:17
В метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужны Дефибрилляторы в метро Киева (фото: facebook.com/kyivmetro)
Автор: Styler

В метро Киева наконец начали размещение автоматических дефибрилляторов. 17 февраля оборудование появилось на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Отмечается, что в целом проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе. Появиться они должны до 1 марта текущего года.

"Профильным предприятием было закуплено и передано подземке 52 дефибриллятора, которые размещены в кассовых залах станций. К сожалению, победитель тендера по общественному бюджету не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и подана претензия к поставщику в установленном законом порядке", - рассказали в пресс-службе подземки.

Вот так выглядят дефибрилляторы в метро Киева

В метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужныВ метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужныВ метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужныВ метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужныВ метро Киева появились необычные устройства: как они выглядят и для чего нужны

Дефибрилляторы в метро Киева (фото: facebook.com/kyivmetro)

Также представители подземки напомнили, что на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи Киева, которые квалифицированы оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.

Напомним, ранее киевлянам показали новый поезд, который вскоре появится в метро.

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