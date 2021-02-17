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У метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібні

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 17:17
У метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібні Дефібрилятори у метро Києва (фото: facebook.com/kyivmetro)
Автор: Styler

У метро Києва нарешті розпочали розміщення автоматичних дефібриляторів. 17 лютого обладнання з'явилося на станціях "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут".

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Зазначається, що загалом проєктом передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі. З'явитися вони повинні до 1 березня поточного року.

"Профільним підприємством було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій. На жаль, переможець тендеру по громадському бюджету не забезпечив поставку та супровідні документи належної якості. Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку", - розповіли у прес-службі підземки.

Ось так виглядають дефібрилятори у метро Києва

У метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібніУ метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібніУ метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібніУ метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібніУ метро Києва з'явилися незвичні пристрої: як вони виглядають і для чого потрібні

Дефібрилятори у метро Києва (фото: facebook.com/kyivmetro)

Також представники підземки нагадали, що на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники муніципальної варти Києва, які кваліфіковані надавати необхідну медичну допомогу пасажирам у разі потреби.

Нагадаємо, раніше киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро.

Також читайте про те, що набирає обертів новий скандал в метро Києва. Частину оригінальних дерев'яних дверей вирішили замінити на стандартні металеві. Але дані двері - частина пам'ятки архітектури.

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