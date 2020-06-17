В метро Киева показали ноу-хау с оплатой проезда: откопали технологию 90-х

В метро Киева показали удивительное ноу-хау, подтвердив пословицу, что новое - это хорошо забытое старое. В сети припомнили, что такое практиковали в подземке еще в начале 90-х.

Из-за сбоя в системе автоматической оплаты через турникеты, пассажиров пускали через контрольный пункт. Такое ЧП произошло на конечной станции "красной ветки" "Академгородок". Видео разместили в Facebook-паблике Транспорт Киева.

"Система полностью заглючила. Сейчас не работают ни кассовые аппараты, ни турникеты", - объяснил девушке правоохранитель из подземки, предложив положить в "банку" 8 гривен.

При этом ни билетов, ни чеков никто никому не давал. Впрочем, как и сдачи. Пассажирам предлагали самим искать способ размена денег.

"Новый метод оплаты - "в банку". Без чеков. Без остальных. Без учета. Это вообще законно?" - подписала Facebook автор видео.

В метро Киева показали ноу-хау с оплатой проезда (видео: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Пользователи в комментариях пишут, что такими технологиями в метро пользовались где-то в 1992-м году.

"Добро пожаловать в 1992 год!; Копилка для пятаков!; Там написано "збираю на кота"! Вот люди милосердные и помогают девочке; Эти конструкции в метро еще со времен УССР, и видели 5-ти копеечные монеты", - пишут пользователи.

В метрополитене прокомментировали "инновацию", рассказав, что для использования такой копилки есть специальный регламент.

"Есть четкий регламент использования кассы-копилки. Она опечатана, для прохода нужно внести стоимость разового проезда. Это не какая-то новинка", - написала пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

Как мы писали ранее, в метро Киева произошло ЧП. Неадекватный пассажир проник в тоннель и пытался скрыться от правоохранителей.

Также сообщалось, что в метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием.