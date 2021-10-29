В метро Киева назвали сумму штрафа за пользование транспортом без COVID-сертификата

В столичной подземкн напомнили, что это предусмотрено постановлением Кабмина №1236 от 9 декабря 2020-го.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс. грн", - говорится в публикации.

В киевском метрополитене призвали граждан учитывать все риски, соблюдать карантинные ограничения и "беречь себя и близких".

В метро Киева рассказали о штрафах для нарушителей карантинных правил в "красной" зоне (фото: facebook.com/kyivmetro)

Добавим, что сумма штраф за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд.