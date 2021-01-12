В метро Киева назвали самые загруженные станции

Услугами метро в Киеве в 2020 году воспользовалось почти вдвое меньше людей, чем в 2019-м.

Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

По словам Макогон, речь идет об уменьшении количества пассажиров на 56%. Так, в 2019 году услугами столичной подземки воспользовались 495 млн 300 тыс. пассажиров, а в году, когда Киев начал страдать от карантина и локдауна из-за коронавируса, - всего 279 млн 500 тыс. горожан.

При этом Наталья назвала и список станций с наибольшим пассажиропотоком на разных линиях.

Возглавляет топ "Академгородок" (красная линия) с 12,5 млн пассажиров (21,3 млн в 2019-м). Меньше всего пассажиров было традиционно на "Днепре" - 555 тыс. Хотя в 2019 году, до пандемии COVID-19, их количество достигало более одного миллиона. В целом эта линия с 18 станций перевезла почти 114 млн человек.

На втором месте "Минска" (синяя линия) с 9,3 млн пассажиров (свыше 17 млн в 2019-м). Наименьший пассажиропоток был на "Почтовой площади".

А замыкает тройку лидеров станция "Лукьяновская" (зеленая линия), которой воспользовались 7,8 млн пассажиров (14 млн в 2019-м). Меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором".

"Носите маску, держитесь за поручень и несемся дальше!" - написала Макогон, дополнив свой пост фантастической красоты фотографией Сергея Ристенко.

Вечерний Киев на снимке Сергея Ристенко (фото: facebook.com/sergey.ristenko)

Позже Макогон также напомнила, что ГИВЦ разработал механизм прохода школьников в метро.

"Все ученики Киева с действительными ученическими имеют бесплатный проезд", - добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве могут изменить работу метро во время локдауна.