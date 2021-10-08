Из метро Киева начали выгонять определенных людей: смотрите на видео
В метро Киева усилили контроль за людьми, которые нарушают карантин, а именно над теми, кто не носит на лице защитные маски.
Об этом сообщается на видео Магнолии-ТВ.
Судя по видео, девушка зашла в вагон метрополитена без маски и совсем не собиралась ее надевать. Сотрудник метро подошел к ней и сделал замечание. Она не отреагировала. Тогда он уже настойчиво попросил ее покинуть вагон и она, испугавшись выбежала.
Все происходило на глазах у других пассажиров. В конце девушка без маски матерными словами отреагировала на произошедшее.
В киевском метро начали выгонять людей без масок
Напомним, что масочный режим в Украине еще никто не отменял. А недавно главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ношение медицинских масок в стране будет происходить до последних дней преодоления пандемии в мире.
Как мы ранее писали, в Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта.