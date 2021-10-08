ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Из метро Киева начали выгонять определенных людей: смотрите на видео

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 09:02
Из метро Киева начали выгонять определенных людей: смотрите на видео Из метро Киева начали выгонять людей без масок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева усилили контроль за людьми, которые нарушают карантин, а именно над теми, кто не носит на лице защитные маски.

Об этом сообщается на видео Магнолии-ТВ.

Судя по видео, девушка зашла в вагон метрополитена без маски и совсем не собиралась ее надевать. Сотрудник метро подошел к ней и сделал замечание. Она не отреагировала. Тогда он уже настойчиво попросил ее покинуть вагон и она, испугавшись выбежала.

Все происходило на глазах у других пассажиров. В конце девушка без маски матерными словами отреагировала на произошедшее.

В киевском метро начали выгонять людей без масок

Напомним, что масочный режим в Украине еще никто не отменял. А недавно главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ношение медицинских масок в стране будет происходить до последних дней преодоления пандемии в мире.

Как мы ранее писали, в Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить