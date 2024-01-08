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В метро Києва - колапс. Хтось ховається від ракет, хтось поспішає на роботу (фото)

Київ, Понеділок 08 січня 2024 08:42
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В метро Києва - колапс. Хтось ховається від ракет, хтось поспішає на роботу (фото) Фото: В метро Києва утворився колапс (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія атакувала Україну ракету 8 січня зранку. В результаті масштабної повітряної тривоги в метро Києва утворився колапс на деяких станціях. Справа в тому, що людей в підземці - дуже багато.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Що коїлося в метро Києва 8 січня

Багато людей в метрополітені ховалися від російських ракет під час повітряної тривоги, а деяким треба було діставатися на роботу. Через це на деяких станціях не було "де яблуку впасти".

На станції метро "Теремки" на пероні було дуже щільно.

В метро Києва - колапс. Хтось ховається від ракет, хтось поспішає на роботу (фото)

Українці на станції метро "Теремки" 8 січня зранку (Telegram/Труха Київ)

На станції метро "Мінська" ситуація - аналогічна. Велику кількість людей ви можете побачити на відео.

На станції метро "Університет" було не так багто людей, але українці сиділи просто на підлозі та на принесених стільчиках.

В метро Києва - колапс. Хтось ховається від ракет, хтось поспішає на роботу (фото)Люди на станції метро "Університет" (фото: apostrophe.ua)

В метро Києва - колапс. Хтось ховається від ракет, хтось поспішає на роботу (фото)Люди на станції метро "Вокзальна" (фото: apostrophe.ua)

Як ми раніше писали, український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько.

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