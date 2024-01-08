В метро Києва - колапс. Хтось ховається від ракет, хтось поспішає на роботу (фото)

Росія атакувала Україну ракету 8 січня зранку . В результаті масштабної повітряної тривоги в метро Києва утворився колапс на деяких станціях. Справа в тому, що людей в підземці - дуже багато.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Що коїлося в метро Києва 8 січня

Багато людей в метрополітені ховалися від російських ракет під час повітряної тривоги, а деяким треба було діставатися на роботу. Через це на деяких станціях не було "де яблуку впасти".

На станції метро "Теремки" на пероні було дуже щільно.

Українці на станції метро "Теремки" 8 січня зранку (Telegram/Труха Київ)

На станції метро "Мінська" ситуація - аналогічна. Велику кількість людей ви можете побачити на відео.

На станції метро "Університет" було не так багто людей, але українці сиділи просто на підлозі та на принесених стільчиках.

Люди на станції метро "Університет" (фото: apostrophe.ua)