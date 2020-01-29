В метро Киева навсегда исчезнут жетоны: названа дата

В киевском метро навсегда исчезнут жетоны. Последний день, когда по ним можно будет пройти в столичной подземке - это 31 марта. Уже 1 апреля проход будет возможен только по элекронным билетам (карточкам). Об этом сообщили на официальной страничке метрополитена Киева в Facebook.

На страничке киевской подземки сообщили, что если не планируете оставить жетоны себе на память, то используйте их до 31 марта, так как уже 1 апреля зайти в метро можно будет только по qr- билетам.

Многих пассажиров волнует вопрос, что же станет с зелеными карточками метро. Все записанные поездки на карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

После этого момента Киев полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИОЦ". Уточнить подробную информацию о работе электронного билета можно по телефону 044 366 55 55 или на сайте метро.

Кстати, кажущиеся нам такими привычными жетоны появились в киевском метро лишь два десятилетия назад, а в самом начале на станциях не было даже турникетов. Изначально вход в метро был только по бумажным билетам. Когда появились турникеты, зайти можно было по 5-копеечным монетам. Первые турникеты установили в 1963 году на станции "Крещатик".

Первые турникеты в метро Киева (YouTube)

Первые жетоны синего и зеленого цветов появились впервые в 1994 году.