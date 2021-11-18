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В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок: появилось фото

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Харьков, Четверг 18 ноября 2021 13:36
В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок: появилось фото Коллаж РБК-Украина: в Харькове в метро экс-правоохранитель устроил стрельбу
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в метро между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов произошел конфликт, который закончился стрельбой и ранением одного из молодых людей. По факту происшествия начато расследование, и экс-налоговику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Об этом 18 ноября передали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Инцидент произошел вчера, как раз в Международный день студента, около 23:00.

В ходе досудебного расследования установлено, что в вагоне поезда метро между пассажиром и студентами произошел словесный конфликт по поводу неправильного ношения масок. Так, мужчина делал молодым людям замечания, а те, в свою очередь, нецензурно ругались в ответ, рассказала руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодид.

Затем все участники спора вышли из вагона на станции метро "Госпром", и продолжили выяснять отношения. На платформе конфликт между ними обострился и студенты начали толкать мужчину.

Тогда бывший правоохранитель достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов.

Сообщается, что свои действия экс-налоговик позже объяснил необходимой самообороной.

В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок: появилось фото

Бывший работник налоговой полиции в харьковской подземке устроил стрельбу (фото: khar.gp.gov.ua)

В отношение стрелка было начато уголовное производство по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В пресс-службе Харьковской полиции уточнили, что в результате конфликта за медицинской помощью обратился 23-летний молодой человек с травмой стопы. От госпитализации в больницу пострадавший отказался.

У задержанного пассажира - 44-летнего жителя местного жителя - прибывшие на вызов о стрельбе в подземке "копы" обнаружили травматический пистолет.

В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок: появилось фотоВ метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок: появилось фото

Экс-правоохранителя полицейские задержали на улице возле выхода из метро (фото: t.me/truexanews)

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла массовая драка в метро из-за масок.

Напомним также, недавно в Харькове машинист метро отколошматил пассажира с пивом, а сама драка попала на видео.

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Харьков метро
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