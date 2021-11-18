У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок: з'явилося фото
У Харкові в метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався конфлікт, який закінчився стріляниною і пораненням одного з молодих людей. За фактом події розпочато розслідування, і екс-податківцю загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Про це 18 листопада передали в прес-службі Харківської обласної прокуратури.
Інцидент стався вчора, саме на Міжнародний день студента, близько 23:00.
В ході досудового розслідування встановлено, що у вагоні поїзда метро між пасажиром і студентами стався словесний конфлікт з приводу неправильного носіння масок. Так, чоловік робив молодим людям зауваження, а ті, своєю чергою, нецензурно лаялися у відповідь, розповіла керівник окружної прокуратури Ігор Білодід.
Потім всі учасники суперечки вийшли з вагона на станції метро "Держпром", і продовжили з'ясовувати стосунки. На платформі конфлікт між ними загострився і студенти почали штовхати чоловіка.
Тоді колишній правоохоронець дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору і в ногу одного зі студентів.
Повідомляється, що свої дії екс-податківець пізніше пояснив необхідною самообороною.
Колишній працівник податкової поліції в харківській підземці влаштував стрілянину (фото: khar.gp.gov.ua)
Щодо стрілка було розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
У прес-службі Харківській поліції уточнили, що в результаті конфлікту за медичною допомогою звернувся 23-річний молодий чоловік з травмою стопи. Від госпіталізації в лікарню потерпілий відмовився.
У затриманого пасажира - 44-річного жителя місцевого жителя - "копи", які прибули на виклик про стрілянину в підземці, виявили травматичний пістолет.
Екс-правоохоронця поліцейські затримали на вулиці біля виходу з метро (фото: t.me/truexanews)
Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася масова бійка в метро через маски.
Нагадаємо також, нещодавно в Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом, а сама бійка потрапила на відео.