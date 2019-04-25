Мэтр комических ролей: умер талантливый актер

Во Франции умер известный актер, который снялся более чем в ста фильмах Жан-Пьер Марьель. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на жену актера.

Жану-Пьеру Марьелю недавно исполнилось 87 лет. Он родился в Париже в 1932 году, в обычной рабочей семье. Первый актерский опыт получил в средней школе. Изначально Марьель хотел изучать литературу, но по настоянию своего преподавателя решил попробовать себя в актерском ремесле. Он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, где познакомился с Жаном Рошфором и Жаном-Полем Бельмондо.

В кино Марьель начал сниматься в 1957 году. Его первыми работами стали фильмы "Большой блеф" и "Все хотят меня убить". Потом он снова на несколько лет возвращается в театр, но уже в 1960 году ему предложили несколько крупных ролей, и он снова возвращается в кино.

Жан-Пьер Марьель (facebook.com/Jean-Pierre-Marielle)

За свою карьеру Жан-Пьер Марьель снялся более чем в ста фильмах и самые известные из них – "Дипломатический багаж, "Безупречная репутация", "Большая игра", "Нежный проходимец", "Все утра мира", "Макс и Джереми", "Малышка Лили", "Код да Винчи", "Шагреневая кожа", "Ученик Санты".

Шесть раз был номинирован на престижную кинопремию "Сезар", однако ни разу ее не получил. Был награжден премиями "Золотой бокал", Mystfest и 7 d'Or.

Марьеля называли мэтром ярких комических ролей, хотя в его послужном списке есть также роли и в драматических фильмах. В 2007 году он стал офицером Ордена Почетного легиона.

Жан-Пьер Марьель (facebook.com/adele pinson)

Последние годы жизни он прожил с женой Агат Натансон, которая снималась в фильмах с Луи де Фюнесом.

"Агата Марьель с грустью сообщает, что ее муж, актер Жан-Пьер Марьель, умер 24 апреля в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни", - передал телеканал слова жены артиста.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Париже скончался известный музыкант.

А также писали о том, что умер продюсер фильмов "Выживший" и "Вечное сияние чистого разума".