Секрет наших бабусь. Як почистити килим на снігу, щоб він сяяв як новий?

Підготовка килима до чистки

Перед тим як почати чистити килим на снігу, його потрібно підготувати. Виверніть килим навиворіт, щоб бруд і пил, що накопичилися всередині ворсу, потрапили на зовнішню сторону. Це дозволить вам не тільки видалити поверхневі забруднення, але й максимально глибоко очистити килим.

Якщо килим дуже великий, розгляньте можливість відрізати частину для легшого маніпулювання. Також переконайтеся, що на снігу немає забруднень, таких як пісок чи бруд, які можуть пошкодити волокна.

Розкладіть килим рівно на снігу

Потрібно вибрати рівну та суху ділянку на вулиці, де не буде багато вітру або попадання мокрого снігу. Розкладіть килим так, щоб він повністю торкався снігу, і не складався в кілька шарів.

Це дозволить снігу рівномірно вбирати бруд і пил з ворсу. Якщо снігу дуже багато або він мокрий, краще почекати більш сухої погоди, щоб чистка була ефективною.

Використання віника або молотка

Щоб допомогти снігу ефективно справлятися з брудом, варто скористатися віником або молотком. Легкими ударами по килиму зворотною стороною віника або молотком ви допоможете снігу глибше проникати в волокна, вибиваючи бруд і пил.

Цей метод добре працює на килимах з щільним ворсом, дозволяючи вивільнити весь накопичений бруд. Варто бути обережним і не сильно бити по килиму, щоб не пошкодити його структуру.

Сніг чудово відчищає килим (фото: Pexels.com)

Природні властивості снігу в очищенні

Сам сніг має природні очищувальні властивості, оскільки він є чудовим абсорбентом. Він поглинає бруд і пил, що виводить їх із ворсу килима.

Крім того, сніг допомагає зберегти свіжість і запах килима, не використовуючи при цьому хімічних засобів. Однак важливо враховувати, що для кращого ефекту потрібно дозволити килиму залишатися на снігу певний час, щоб він добре очистився.

Додаткові методи для видалення плям

Якщо на килимі є специфічні плями, сніг сам по собі не завжди зможе з ними впоратися. Для цього можна скористатися додатковими методами.

Наприклад, змішати соду з невеликою кількістю води, і за допомогою щітки нанести цю суміш на плями. Потім можна акуратно потрясти килим, і сніг допоможе вибити пляму. Важливо не сильно натискати, щоб не пошкодити ворс.

Чистка з обох боків

Щоб досягти найкращого результату, килим слід почистити з обох боків. Після того як ви почистили одну сторону, обережно переверніть килим і повторіть процес з іншої сторони.

Це дозволить вам досягти повного очищення, не залишивши бруду всередині ворсу. Чистка з двох боків також запобігає деформації ворсу.

Завершальні етапи і просушування килима

Після того як килим очиститься, його потрібно добре просушити. Для цього потрібно залишити його на сонці або в сухому місці, щоб сніг висох, а волога вийшла з ворсу.

Це допоможе уникнути неприємних запахів і зберегти структуру килима. Після цього килим можна акуратно попрасувати або вибити для остаточного результату.