Метод "екскурсія по дому" допомагає заснути ввечері за лічені хвилини: всі деталі

Деталі методу

Доктор Лія Кейло розповіла, що варто уявити, як ви проходите через знайомий дім, відвідуєте кожну кімнату та засинаєте, перебуваючи в стані ностальгії та розслаблення.

Просто уявити свій дім недостатньо, варто подумки проходити по знайомому будинку, зосереджуючись на його деталях. Так ви зможете заснути за лічені хвилини.

За словами експерта, мозок почувається безпечніше у відомих середовищах, тому повторне відвідування місця, пов’язане з комфортом і безпекою. А це допомагає полегшити перехід до сну.

Зосередження на чомусь безпечному та ностальгічному допомагає активувати парасимпатичну нервову систему, яка заспокоює організм та готує тіло до сну.

"Після того, як ви вибрали будинок, яким хочете пройти, уявіть текстури, запахи та звуки, коли ви подумки проходите крізь простір. Уявіть відчуття килима, скрип дощок підлоги або запах знайомої свічки, коли ви проходите домом свого дитинства, згадуючи особливі місця, як-от кухня, де готувалися сімейні обіди, або затишний куточок для читання, який ви любили", - пояснила Лія Кейло.

Цей метод можна також застосувати до будинку мрії чи навіть вигаданої обстановки, яка здається вам знайомою. Якщо ви не можете заснути, візуалізуючи певний будинок, поверніться до іншого простору, який вам відомий у тонкощах.

Що сприяє безсонню

Безсонню можуть сприяти різні фактори, серед яких:

стрес і тривога - емоційне напруження може значно ускладнити засинання та порушити якість сну

нерегулярний режим сну - зміни у часі засинання та прокидання можуть порушити біологічний ритм і ускладнити засинання

вживання кофеїну та алкоголю - ці речовини можуть порушити цикли сну та знизити його якість

фізична активність перед сном - інтенсивні фізичні навантаження за кілька годин до сну можуть зробити засинання важчим

шкідливі звички - використання електронних пристроїв з яскравим екраном перед сном (наприклад, смартфонів чи комп’ютерів) може заважати виробленню мелатоніну, гормону сну

нездорове харчування - важка їжа або переїдання перед сном може заважати нормальному процесу засинання

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