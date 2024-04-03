"Метінвест Політехніка" випустила перших студентів

Український недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка, заснований компанією "Метінвест" Ріната Ахметова, випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями. 143 магістри отримали дипломи, які дають їм можливість працювати на будь-яких підприємствах світу.

Про це йдеться в повідомлення компанії.

"Вже на захисті дипломів ви відзначилися своєю експертністю в різних галузях, а ваші проєкти вразили й академічну, й бізнесову спільноту. Обирайте, що вам до душі — зростати в бізнесі чи науці. Принагідно запрошую до аспірантури: ми завжди відкриті до співпраці й готові підтримати всі ваші починання", — сказав ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний.

Студенти навчалися за 11 освітніми програмами, які охоплювали інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві, бізнес-процеси та операційну ефективність, комп'ютерні науки та цифровий інтелект, аудит і консалтинг безпеки праці, інноваційні технології та системи захисту довкілля, проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі, комп’ютерне конструювання мехатронних систем, інноваційну діяльність у матеріалознавстві, сучасні технології прокатного виробництва, металургію сталі та новітні технології розроблення родовищ корисних копалин.

"Упевнений, що саме випускники Метінвест Політехніки стануть драйверами відновлення України, становлення потужної й технологічної промисловості. Цей випуск – перший крок на шляху до нової інженерної освіти, нової технічної еліти та нового майбутнього країни", — відзначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Під час навчання студенти пройшли понад 200 лекцій, понад 500 практик і офлайн-сесії – понад 200 годин практикумів на підприємствах Метінвесту в Кам’янському, Запоріжжі та Кривому Розі.

"Інженерна освіта вкрай важлива для відродження економіки й промисловості України в умовах війни. Такі профільні університети з фокусом на інженерно-технічні напрями особливо важливі, і мають стати основою для подолання кадрового дефіциту та драйвером розвитку української промисловості та науки", — зазначив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

Як відомо, університет "Метінвест Політехніка" заснувала група "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня.

В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації. Зараз триває другий набір студентів до вишу.