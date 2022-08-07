"Метинвест" передала защитную амуницию военным медикам

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев передал военным медикам очередную партию из 15 комплектов защитной амуниции, приобретенной группой "Метинвест".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня мы приехали, чтобы от компании "Метинвест" передать военным медикам комплекты индивидуальной защиты, бронежилеты, каски, для того, чтобы они, будучи на передовой, в горячих точках, там, где ведутся обстрелы, были защищены", - отметил Силантьев.
Начальник лечебного отделения медицинской роты бригады ВСУ Олег Ксенчин отметил, что в 2015 году он шёл на войну в самостоятельно купленном бронежилете, сегодня помогают волонтеры, компании и простые украинцы.
Напомним, ранее Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС в Киеве.
Как известно, компания "Метинвест" передала на украинские предприятия 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тысяч бронежилетов для украинских воинов.
Также компания закупает за границей готовые средства защиты, а также передает украинским бойцам нужную технику - квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.