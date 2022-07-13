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"Метинвест" передал бойцам еще одну партию бронежилетов и средства связи

Фото: "Метинвест" передал бойцам еще одну партию бронежилетов и средства связи (facebook com)
Автор: Александр Мороз

До бригады, в которой несет службу экс-народный депутат, а ныне боец Егор Фирсов, поступило 2 тысячи бронежилетов, а также лопаты и средства связи от компании "Метинвест".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта. Только что, в нашу бригаду поступило две тонны бронежилетов, лопаты, и средства связи от компании "Метинвест" Рината Ахметова. И первое, и второе, и третье - поможет сохранить жизнь военным. Это то, что было нужно здесь и сейчас. Это реальная помощь, а не обещания или даже слова поддержки. То, что ценят здесь, на фронте, дела и ответственность", - написал Фирсов.

На днях "Метинвест" также направил 400 бронежилетов бойцам Полтавщины. Всего же компания передаст на украинским воинам 100 тысяч бронежилетов.

Ранее компания также передала ГУР партию дронов на более чем 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

Как известно, компания наладила производство бронепластин, которые бесплатно предоставляет в ВСУ, территориальной обороне, Нацгвардии и уполномоченным представителям власти.

Для получения достаточно просто написать письмо на адрес smc@metinvestholding.com, указав все контактные данные ответственных лиц и вложив официальное обращение.

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Вооруженные силы УкраиныМетинвест