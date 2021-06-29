Метеозависимость: почему мы реагируем на погоду, и как это лечить

Что такое метеозависимость

Метеозависимостью считают негативное влияние метеорологических факторов на показатели здоровья человека и его самочувствия. Такие состояния возникают в случае изменения уровня атмосферного давления, температуры, влажности, скорости ветра.

У людей с повышенной метеочувствительностью появляются болезненные симптомы:

астения,

головная боль,

нарушение концентрации внимания,

тошнота,

снижение работоспособности и эмоционального фона и тому подобное.

Врач говорит, что еще до появления симптомов у людей с метеозависимостью могут быть отклонения здоровья. В первую очередь, это нарушение регуляции артериального давления, частоты сердечных сокращений, развитие аритмии.

"Обычно эти симптомы могут быть и проявлением других болезней, например, гипертонической болезни, или заболевания щитовидной железы. Но в отличие от сложившихся болезненных состояний, метеозависимость имеет четкую причинно-следственную связь, и после нормализации погодных условий состояние пациента возвращается к нормальным показателям", - рассказывает Александр Золотарев.

Можно ли лечить метеозависимость

Отслеживать ухудшение состояния и зависимость от погоды надо под контролем врача.

Во-первых, с помощью врача можно быстро избавиться от неприятных симптомов и восстановить работоспособность.

Во-вторых, врач сможет отделить метеозависимость от манифестации болезни (развития выраженных клинических проявлений болезни после ее бессимптомного или стертого течения), что может иметь серьезные последствия в виде инфаркта, инсульта, отслойки сетчатки глаза и тому подобное.

"Именно врач, учитывая пол, возраст, вес, рост, особенности жизнедеятельности и профессиональной деятельности, наличие хронических заболеваний, сможет определить диапазон артериального давления, пульса, частоты дыхания, температуры тела", - добавил медик.

Кто в группе риска развития метеозависимых состояний

больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

эндокринными заболеваниями,

люди с избыточным весом,

дети раннего возраста,

беременные,

пожилые люди,

пациенты с заболеванием нервной системы.

В случае выявления метеозависимости нужно обратиться к врачу для проведения обследования и исключить развитие заболевания на скрытой стадии, декомпенсации течения хронического заболевания, или даже определить начало развития физиологического состояния, например, пременопаузы или беременности.

Чаще всего люди с метеозависимостью реагируют на перепады атмосферного давления, на втором месте - температурные перепады.

Как уберечь свое здоровье

"Если пациент уже знает, что его организм не очень хорошо реагирует на перепады атмосферного давления, то надо смотреть на прогноз погоды... Резким перепадом будет считается изменение давления более чем на 10 мбар, средним 6-10 мбар", - рассказывает Александр Золотарев.

При возникновении таких природных явлений рекомендовано:

уменьшить физическую активность,

обеспечить психоэмоциональное спокойствие,

употреблять достаточное количество жидкости,

не перегружать пищеварительную систему жирами животного происхождения, большим объемом пищи, алкогольными напитками, напитками с активизирующими свойствами - крепким чаем и кофе,

при возникновении неприятных симптомов обратиться к врачу за симптоматическим лечением.

Если же вы плохо реагируете на перепады температуры, чаще всего - ее повышение, надо:

планировать свой день таким образом, чтобы находиться на улице до 11 утра и после 17 вечера, когда активность лучей солнца уже будет снижаться,

использовать зонтик,

носить одежду из природных тканей, которые не создают парниковый эффект и позволяют коже "дышать" и отводить тепло наружу,

с собой иметь теплую негазированную воду,

использовать вентиляторы, а если этого будет мало - кондиционеры.

К действенным средствам профилактики развития метеозависимости относят: здоровое питание, регулярную физическую активность, закаливание, профилактику развития хронических заболеваний, психоэмоциональную гигиену.