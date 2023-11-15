Метеорний потік Леоніди: коли українці зможуть насолодитись зорепадом

Щорічний метеорний потік Леоніди розпочався ще 3 листопада і триватиме до 2 грудня, але свого піку він досягне в ніч на 18 листопада.

Яким буде цьогорічний метеорний потік Леоніди

Найефектнішим зорепад буде пізно ввечері 17 листопада і спостерігати за ним можна буде аж до світанку 18 листопада. Місячне сяйво у цю ніч буде дуже незначним, тому українці зможуть сповна насолодитись метеорним потоком. Експерти зазначають, що можна буде побачити від 10 до 15 метеорів на годину.

Додамо також, що метеорний потік Леоніди, який був 17 листопада 1966 року став одним наймасштабніших за всю історію. Тоді протягом 15-хвилинного проміжку часу швидкість сягала тисяч метеорів на хвилину.

Звідки найкраще спостерігати за зорепадом

Хоч назву метеорів Леонідів пов'язують із сузір'ям Лева, втім цей потік з’являється у всіх частинах неба. Тому варто спостерігати за всім небосхилом.

Найкраще метеоритний потік видно, коли ви перебуваєте подалі від вогнів мегаполісу чи іншого джерела штучного світла.

Що відомо про метеорний потік Леоніди

Метеорний потік Леоніди утворюється з речовини, яку втрачає комета Темпеля-Таттля, коли вона проходить поблизу Сонця. Коли Земля проходить через метеорний потік, його частинки спалахують у атмосфері і він стає видимим у вигляді метеорного дощу.

Леоніди вважаються найпотужнішим регулярним метеорним дощем. Раз на 33 роки спостерігаються надзвичайно рясні дощі, так звані метеорні шторми. Тоді можна спостерігати тисячі метеорів на годину. Такі шторми були у 1698, 1799, 1833, 1866, 1966, та 2001 роках. Цьогоріч очікують звичайний потік.