Металлический забор рухнул на женщину с детьми в Харькове: видео шокирующего ЧП

13 июня в Харькове на улице Бакулина произошел неприятный инцидент: на женщину с маленькими детьми рухнул забор. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Facebook.

Мама с двумя детьми гуляла по тротуару, как вдруг на нее упал внушительный металлический забор. На данный момент женщина и ее 12-летняя дочь находятся в больнице. 8-месячный ребенок, который лежал в коляске, не пострадал.

Видео: (facebook.com/ua.kharkiv.nstu)

По ролику видно, что на улице дует сильный ветер, из-за чего конструкция не выдерживает напора и переворачивается. Самый сильный удар достался маме, поскольку ограда всей своей массой упала ей прямо на голову.

Напомним, что на заводе Николаева труп работника выбросили за забор. По данному факту начато уголовное производство.

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