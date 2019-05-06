Место смертницы: украинка чудом выжила в горящем самолете

Во время пожара на борту пассажирского самолета в российском аэропорту Шереметьево пострадала украинка. Информацию о том, что на борту Суперджета находилась гражданка Украинки подтвердил замглавы Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в комментарии для РБК-Украина.

Женщина на данный момент находится в больнице имени Склифософского и ее состояние оценивается как тяжелое. Как рассказала глава минздрава РФ Вероника Скворцова, у пострадавшей украинки серьезные ожоги.

"В институте Склифосовского 4 пациентов. Одна тяжелая пациентка 50 лет с политравмой, с термоингаляционной травмой, то есть, с ожогом верхних дыхательных путей... ожоги пламенем не более 15 процентов относительно поверхности", - сообщила Скворцова.

Как сообщил в сюжете ТСН журналист Роман Цымбалюк, женщину зовут Татьяна Белик, и медики говорят, что пациентка – украинка.

В пожаре в Шереметьево пострадала украинка (YouTube/ТСН)

Кроме того, выяснилось, что у Татьяны Белик было место в 12 ряду, практически в середине самолета. Все, кто был рядом с женщиной – теперь в списке погибших. Она избежала гибели лишь чудом. Ее кресло было ближе всего к проходу и возможно именно это спасло ей жизнь.

Скриншот (telegram.org/Lshot)

Напомним, ранее мы писали о том, что в российском аэропорту Шереметьево произошел пожар в пассажирском самолете, который забрал жизни 41 человека.

А также рассказывали о том, что еще одна украинка чудом избежала трагедии, так как решила задержаться на один день у родителей в Днепре.