Местные выборы: женское движение "За майбутнє" посетит 50 населенных пунктов по всей стране за 12 дней

Фото: женское движение партии "За майбутнє" (пресс-служба)

Женское движение партии планирует проехать более 4 тыс. км

Женское движение политической партии "За майбутнє" отправляется во всеукраинский тур: планирует проехать более 4 тыс. км за 12 дней и побывать в 50 населенных пунктах Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей.

Об этом сообщается на официальной странице женского движения политической партии "За майбутнє".

"Когда мы создавали Женское движение партии, для себя ставили задачу - сделать политику более человечной. К сожалению, подавляющему большинству политиков, как правило, не до обычных людей, которые проживают в небольших городах и селах, а людей воспринимают исключительно как избирателей и вспоминают о них исключительно во время выборов. Наша основная задача, прежде всего, услышать мнения и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы. А также представить наших кандидаток", - комментирует руководитель женского движения Ирина Суслова.

Новые карантинные ограничения, плохие погодные условия, дороги и другие непредвиденные обстоятельства могут внести коррективы в намеченный маршрут, но девушки полны решимости познакомиться с как можно большим количеством людей, поддержать их, узнать проблемы каждого городка и найти путь их решения, заверила лидер женского движения.

По словам Ирины, участницы женского движения, которые идут кандидатками на выборы, независимо от победы или поражения, продолжат деятельность и после выборов и будут заниматься решением проблем, за которые взялись.

Они получат поддержку со стороны депутатов партии всех уровней, включая мощную депутатскую группу в Верховной раде, отметила Суслова.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.